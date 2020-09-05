Son dakika: Türk savaş gemileri Meis Adası açıklarında...

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükseltecek açıklamalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri gerekli pozisyonları almayı sürdürüyor. Uluslararası hukuka aykırı olarak Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na asker göndermişti. Türk savaş gemileri ise bu bölgede konuşlandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak sıcak bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.