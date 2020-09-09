Bakan Fahrettin Koca 11 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı kritik görüşme hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 11 ilin sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, alınması gereken ek tedbirler konuşuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 ilimizin sağlık müdürü ile ayrı ayrı video konferans görüşmesi yaptık. İllerimizin durumu, filyasyon ekiplerinin performansı, erken ilaç kullanımı ve takibiyle, bu illerimizde alınması gereken ek tedbirleri konuştuk. İki gücümüz var; tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.