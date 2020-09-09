Son dakika: Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu?

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AFAD'IN LİSTESİNDE GÜNCELLEME

AFAD'ın açıkladığı son depremler listesine göre, saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ Şarköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.