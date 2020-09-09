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Son dakika: Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu?

Son dakika haberleri... mi oldu? sorusu kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Twitter'da ? sorusu sorulurken, birçok kullanıcı İstanbul ve Balıkesir'in sallandığını belirtti. AFAD kısa sürede depremin merkezini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Tekirdağ'da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? sorusu kısa sürede sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Twitter'da deprem mi oldu? sorusu sorulurken, birçok kullınıcı İstanbul ve Balıkesir'in sallandığını belirtti. İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu?

Son dakika: Marmara’da 4,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul’da deprem mi oldu? SON DAKİKA: MARMARA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'IN LİSTESİNDE GÜNCELLEME

AFAD'ın açıkladığı son depremler listesine göre, saat 00.57'de merkez üssü Tekirdağ Şarköy'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'dan da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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