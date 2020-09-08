Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam Haber Global TV ekranlarında büyük bir skandal yaşandı. Saynır Tezel'in moderatörlüğünde gerçekleşen programa İsmail Saymaz, Erol Mütercimler, Müfid Yüksel ve Hayri Kırbaşoğlu konuk oldu. Programa Erol Mütercimler'in haddini aşan sözleri damga vurdu. İmam hatip mezunlarını açıktan hedef alan Mütercimler, skandal ifadeler kullandı. Mütercimler, imam hatip mezunlarını ahlaksızlık, sapıklık ve sahtekarlıkla suçladı.

MÜTERCİMLER'DEN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltti ve imam hatip mezunlarını hedef aldı. Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakı, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Moderatör Saynur Tezel'in tartışmaya müdahale etmediği görülürken, Erol Mütercimler'in sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Mütercimler'e vatandaşlar paylaşımları ile çok sert tepki gösterdi. Mütercimler'den konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

ÖNDER'DEN TEPKİ GELDİ

ÖNDER İmam Hatipler Derneği bir açıklama yaparak haddini aşan Erol Mütercimler'e tepki gösterdi ÖNDER açıklamasında, "Erol Mütercimler'in imam hatip camiasıyla ilgili haddini aşan, iftira ve hakaret içeren ithamları hakkında ÖNDER olarak hukuki süreç başlatıyoruz. Kimsenin Türkiye'nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftiralarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.