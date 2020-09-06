06 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum

" ’ne sıkıştırmaya, ’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve 'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de başlayan tatbikat ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Fuat Oktay, "Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN VE KKTC'NİN GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir."

"TÜRKİYEYİ ANTALYA KÖRFEZİ'NE SIKIŞTIRMAYA..."

"Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.

Doğu Akdeniz’de KKTC’yle birlikte Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı yapılacak DOĞU AKDENİZ'DE KKTC'YLE BİRLİKTE ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI YAPILACAK
A Haberde flaş Akdeniz Fırtınası tatbikatı yorumu: Oyunu kuran kurulan oyunları bozan ülke Türkiye A HABER'DE FLAŞ 'AKDENİZ FIRTINASI' TATBİKATI YORUMU: OYUNU KURAN KURULAN OYUNLARI BOZAN ÜLKE TÜRKİYE
Son dakika: Türkiyeden gövde gösterisi! Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başlıyor SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ! "ŞEHİT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL AKDENİZ FIRTINASI TATBİKATI" BAŞLIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA