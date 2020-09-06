Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de başlayan tatbikat ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Fuat Oktay, "Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİN VE KKTC'NİN GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Fuat Oktay, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir."

"TÜRKİYEYİ ANTALYA KÖRFEZİ'NE SIKIŞTIRMAYA..."

"Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum." dedi.