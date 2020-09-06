Doğu Akdeniz’de KKTC’yle birlikte Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatı yapılacak





EN ÜST KADEME KOMUTANLAR İZLEYECEK

Geçen hafta Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de NAVTEX ilan ettiği alana yakın bir bölgede, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya ve Birleşik Arap ile ortak tatbikat yaptı.

Öte yandan Atina'ya gerilim yaratması için cesaret veren Fransa, uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan'la tatbikat yapmak üzere Doğu Akdeniz'e gönderiyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, bu gelişmeler üzerine söylediği, "Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler" sözleri Yunan ve Fransız medyası tarafından gündeme taşındı. Açıklamanın akabinde Türkiye önemli bir hamle yaparak Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın bu yıl Ekim ayında değil, 6-10 Eylül'de icra edileceği açıkladı. Tatbikat, Türkiye'den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekâtı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

Tatbikata bu yıl Türkiye'den seçkin birliklerde katılacak. Bugün başlayacak tatbikatta Türkiye'nin yerli üretim savunma sanayi ürünleri de tatbikatta kullanılacak. Mehmetçiğin keskin gözü İHA ve SİHA'lar ile ATAK helikopterleri tatbikatta görev alacak. Tatbikatı TSK'nın en üst kademedeki komutanlarının da izlemesi bekleniyor.