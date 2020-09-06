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Bakan Koca: Ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldı

’na Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.   hesabından, "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır.” açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Bakan Koca: Ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldı

'na Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak.

3 AY SÜREYLE...

'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık yapılacak. Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

HASTALIK İZİN SÜRELERİ HARİÇ

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

hesabından: "Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum." diyerek Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.

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Son dakika: Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak SON DAKİKA: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3 AY EK ÖDEME YAPILACAK

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