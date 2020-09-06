Bakan Koca: Ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldı

3 AY SÜREYLE...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

HASTALIK İZİN SÜRELERİ HARİÇ

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.