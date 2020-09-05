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Son dakika: Türkiye'den gövde gösterisi! "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" başlıyor

Son dakika haberine göre ve unsurlarınca 'de KKTC'de, " Tatbikatı" yapılacak. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, ortak tatbikatın detaylarını canlı yayında anlattı.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Son dakika: Türkiye'den gövde gösterisi! Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceği belirtilerek, "Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat, Türkiye'den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde , Birleşik , Müşterek ve Fiili olarak icra edilecektir" denildi.

İşte A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in aktardığı bilgiler:

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