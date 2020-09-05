Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

Cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı sona erdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde küçük yaştaki mağdur kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Eyyup Fatih Şağban hakkında düzenlenen iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CİNSEL İSTİSMARA GEÇİT YOK

Başsavcılık delilleri süratle topladı ve iddianameyi kısa sürede mahkemeye sundu. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede tutuklu Eyüp Fatih Şağban'ın zincirleme cinsel istismar ve çocuğun cinsel amaçla hürriyetinden yoksun bırakılması suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte soruşturma safhası tamamlandığından, yayın yasağı da sona ermiş oldu.