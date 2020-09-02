CHP'li İBB Sarayburnu Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nı 10 ayda temizledi

Yalman Silah Sistemi, ROKETSAN Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi açılış töreninde, üzerinde 1 UMTAS, 1 LUMTAS ve 4 Cirit ile sergilendi.

Sistem 8 kilometreden hedefi tespiti, takibi ve teşhisi yapabilecek. Tehdidin niteliğine göre hedef bilgileri füzelerden herhangi birine aktarılacak ve hedefe atış gerçekleştirilecek.

TANKLAR SEVİYE ATLAYACAK

ROKETSAN Balistik Koruma Merkezi tarafından bir süredir üzerinde çalışılan, reaktif ve pasif korumayı bünyesinde birleştiren T1 ilave zırh çözümü de Leopard 2A4 tankına uygulandı.

Yürütülen çalışmalara ilişkin teknoloji gösterim tankı törende sergilendi. Tankın mevcut zırh sistemine yapılan eklemelerle anti-tank füzelere dayanıklılık üst seviyeye çıkarıldı.

Çalışmalar sonunda tankın ağırlığı 55 tondan 62 tona çıktı. Buna karşın arazideki engel aşma ve mobilite testleri başarılı geçti. Artan ağırlığa rağmen harekat gücünde kayıp olmadı.