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Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye 282. maddesi gereği 34 bin 650 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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Ankara'da koronavirüs tedbirlerine rağmen asker uğurlayan kişilere ceza kesildi

Emniyet Müdürlüğü, 'nde () sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildiğini açıkladı.

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Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

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