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Terör örgütüne çok ağır darbe! Pençe Operasyonlarında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , 'ın kuzeyinde devam eden ile toplam 320 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 05.09.2020 Güncelleme Tarihi: 05.09.2020
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Terör örgütüne çok ağır darbe! Pençe Operasyonlarında 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu'nda arama-tarama faaliyetleri tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe operasyonlarıyla 320 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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İNLERİNE GİRİLDİ
Haftanin'de 16 Haziran'da başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu da planlandığı gibi başarıyla sürerken havadan ve karadan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük kayıplar verdiren kahraman komandolar, hava hücum operasyonlarıyla intikal ettikleri operasyon bölgesinde de yoğun arama-tarama faaliyetleri icra etti.

HEPSİ İMHA EDİLDİ
Terör örgütüne ait her bir sığınak, barınak ve mağaraya giren komandolar, operasyon bölgesinin tamamında yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda Haftanin bölgesinde tespit edilen 269 sığınak ve 53 mağaraya girilerek ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tek tek imha edildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER
Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 265 el yapımı patlayıcı (EYP), 11 mayın, 10 RPG-7 roketatar, 125 el bombası, bir drone, 26 ağır silah, 4 havan, 143 hafif silah, 27 bin 693 silah mühimmatı, 22 bin 331 ağır silah mühimmatı, 8 AT-4 tanksavar füzesi, 244 top/havan mühimmatı, 238 roketatar mühimmatı, 4 termal kameradan gizlenme kıyafeti, 6 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ile araç-gereç ele geçirilerek imha edildi.

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