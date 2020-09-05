DEAŞ eyleminin detayları ortaya çıktı! Terör saldırısının emrini bu sözlerle vermiş

Özden'in Sağır'a LGBT'lilere yönelik gerçekleştireceği eylem için motive edici sözler söyleyerek "Ey kardeşim, hiçbir zaman tedbiri elden bırakma. Çok dikkatli davran. Senden özellikle bu amel öncesi elindeki telefonu imha etmeni, bu senin ve diğer kardeşlerimizin maslahatı için daha hayırlı" şeklinde talimat verdiği belirlendi.

İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşif yapan ve tutuklanan DEAŞ üyesine talimat verdiği gerekçesiyle Adana'da gözaltına alınan Mahmut Özden'in Hüseyin Sağır'a verdiği talimatların detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilen tutuklama talebinde, DEAŞ terör örgütünün ve örgüte müzahir şahıslar tarafından LGBT derneklerine/kuruluşlarına ve şahıslarına yönelik 'Yalnız Kurt' tarzı eylem arayışı içerisinde olduğuna dair bilgiler kapsamında operasyon düzenlendiği kaydedildi.

15 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir otelde yapılan operasyonda Hüseyin Sağır isimli şahsın üzerinde uzun namlulu silah ve 5 dolu şarjörle gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli briketçi/Ebu Hamzi kod adlı Mahmut Özden'in Hüseyin Sağır'ın yapmayı planladığı eylemin talimatını verdiğinin değerlendirildiği anlatıldı. Bunun üzerine Adana'da Mahmut Özden'in gözaltına alındığı kaydedildi.

TALİMATLARI ORTAYA ÇIKTI

Özden'in ikametinde yapılan arama sonucu elde edilen dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, Hüseyin Sağır'a gönderilen yazı ele geçirildi. Yazıda Özden'in Sağır'a "Ey kardeşim, hiçbir zaman tedbiri elden bırakma. Çok dikkatli davran. Senden özellikle bu amel öncesi elindeki telefonu imha etmeni, bu senin ve diğer kardeşlerimizin maslahatı için daha hayırlı" şeklinde talimat verdiği belirlendi. Bu talimat sonrası Sağır'ın telefonu imha ettiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mahmut Özden'in ikametinden çıkan dijital malzemelerin yapılan incelemelerinde de telefon kullanımına yönelik güvenlik önlemleri konusunda

taviz verilmemesi, hatta bir şahsın kendisinin ya da eşinin de telefon kullanmaması, kullandığında yerlerinin tespit edildiklerine dikkat edilmesi hususunda bilgilerin bulunduğu kaydedildi.

EYLEM İÇİN BÖYLE MOTİVE ETTİ

Sözde Emir Mahmut Özden'in Yalnız Kurt adı verilen eylemler için Hüseyin Sağır'a talimat verdiği ortaya çıktı. Bu şekilde Özden'in Sağır'ı yönlendirdiği ve motive ettiği kaydedildi.

Mahmut Özden'den elde edilen dijital malzemeler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda, örgütün Truecrypt adlı program üzerinden haberleştiği de saptandı. Tutuklama talebinde örgütün haberleşme sistemi hakkında şu bilgiler verildi:

"Mahmut Özden'den elde edilen dijital malzemeler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda Truecrypt adlı program üzerinden gönderildiği tespit edilen talimat ve bilgiler bulunduğu, Truecrypt adlı programın DEAŞ terör örgütü tarafından da kullanıldığı, örgüt elemanları, programın sana sürücü oluşturma özelliğini kullanarak örgütsel dokümanları oluşturdukları şifreli sanal sürücüler içerisine yerleştirip kriptolu görünümlü dosyaları birbirlerine anlık mesajlaşma programları ile göndermektedir. Türkiye'de meydana gelen ve DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemlerin Truecrypt programı üzerinden gönderilmiş olan talimatlar doğrultusunda yapılmıştır. Mahmut Özden'in ikamet arasında elde edilen dijital malzemelerde Truecrypt programı için şahsın programı bilgisayarda bulundurmamasını, flaş bellek içerisinde bulundurulmasını ve yakalanma durumu olması halinde kolay imha edilebilecek bir şekilde saklanmasını belirttiği tespit edildi."

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen talep üzerine DEAŞ terör örgütü mensubu Mahmut Özden'in 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklama gerekçesinde, şüphelinin görüşmelerinde belirtilen eylem planlarında ülkemize yönelik kanlı eylemler yaptırarak kaos ortamı oluşturmayı planladığının anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli Özden'in Hüseyin Sağır'a verdiği talimatlar da gerekçede yer aldı.

YALNIZ KURT TARZI EYLEM NEDİR?

Yalnız Kurt eylemi, terör örgütü sempatizanı veya örgütten ayrı olarak örgütle organik bir bağı bulunmayan kişilerin kendi başına görev ortaya koyarak eylem yapmak isteyen şahısların kolaylıkla temin edebileceği, satın alınmasında şüphe çekmeyecek, olumsuz bir durum olması halinde kolaylıkla yok edilebilecek, bomba arama köpekleri tarafından dahi bulunamayacak türde malzemeler ve silahlarla kalabalık ortamlarda yapacakları eylemler için basit bir şekilde hazırlanabilecek olan bomba düzenekleri ile tek başına etkili tarzı eylem yapma şekli olarak tarif ediliyor.

ATAKAN IRMAK/SABAH