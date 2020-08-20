20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi

MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi

'nca () Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ve mağarada ele geçirilen terör örgütü 'ya ait silah ve mühimmatların imha edildiğini açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
MSB açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bulunan silah ve mühimmatlar imha edildi

MSB'den yapılan önemli açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmatlar ele geçirdi. Bulunan silah, mühimmat ve sığınaklar imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet antitank mühimmatı, 15 adet havan mühimmatı, 1 çuval amonyum nitrat, 1 bidon benzin ve 1 adet termal şemsiye ele geçirildi" denildi.

Ele geçirilen malzemelerin imha edildiği bildirildi.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA