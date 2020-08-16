16 Ağustos 2020, Pazar
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

(), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.

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