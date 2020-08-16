MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamındaki arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, aralarında güdümlü füze ile roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonunda icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait, bir AT-4 güdümlü füze, bir RPG-7 roketatar, 2 doçka, 2 biksi makineli tüfek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." bilgisine yer verildi.
Açıklamada, silah ve mühimmatların fotoğrafları da paylaşıldı.