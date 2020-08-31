31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son dakika: MSB paylaştı: İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilenler

Son dakika haberi... Milli , Pençe-Kaplan 'nda tespit edilen sığınak ve mağaralarda, terör örgütü 'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2020 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020
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Son dakika: MSB paylaştı: İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilenler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada, terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

MSB paylaştı: İşte Pençe-Kaplan Operasyonunda ele geçirilenler MSB PAYLAŞTI: İŞTE PENÇE-KAPLAN OPERASYONU'NDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda 1 adet anti tank mayını, 13 adet el bombası, 1 adet el yapımı patlayıcı, 7 adet roket mühimmatı, 7 adet sevk fişeği, 1844 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 108 adet fünye, 9 adet AK-47 şarjörü ve 20 kilo amonyum nitrat ele geçirildi" denildi.

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