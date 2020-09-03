HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik için kritik gün! Dokunulmazlığı kalkacak mı?

Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen Çelik'le ilgili, HDP'li üye de dahil oybirliğiyle aldığı kararın gerekçeli raporunu bugün, nihai kararı verecek Karma Komisyon'a sunuldu. Raporun sunulmasıyla birlikte, Karma Komisyon'un Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Meclis Genel Kurulu'nun onayına sunacağı asıl raporunu hazırlaması için gereken bir aylık süre de başlamış oldu.

İşte A Haber muhaberi Levent Eke'nin aktardığı bilgiler:

"Eski HDP'li vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki Hazırlık Komisyonu mesaisini tamamladı. Yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizelim. Hazırlık Komisyonu'nu işte o çalışmanın ardından bir rapor hazırladı. O raporda da görüşünü dile getirdi. Hazırlık Komisyonu, 'Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılsın' yönünde görüş bildiren raporunu bugün Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na sundu. Şunun altını çizelim. Hazırlık Komisyonu 5 kişiden oluşuyordu. Ve bu 5 kişilik komisyon içinde HDP'li milletvekili üye bulunuyor. Oy birliği ile alındı. Yani HDP'li milletvekili de eski mesai arkadaşı Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı."

YARGI YOLU AÇILACAK

Karma Komisyon'un da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde rapor hazırlaması halinde konu bu kez Genel Kurul'un önüne gelecek. Genel Kurul'un da dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve cinsel saldırı suçundan yargılanmasının önü açılmış olacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla hakkında fezleke düzenlenen Çelik'in yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz da reddedildi. Tuma Çelik cinsel saldırı skandalının ardından partisi HDP'den ihraç edilmişti.