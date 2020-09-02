Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'ten şok istek! Mahkeme reddetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.