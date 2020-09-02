Son dakika: HDP'li tecavüzcü Tuma Çelik'ten şok istek! Mahkeme reddetti
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla fezleke düzenlenerek TBMM'ye gönderilen eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in, yurt dışı çıkış yasağına itirazı reddedildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında fezleke düzenleyerek, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye göndermişti. Tuma Çelik hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.