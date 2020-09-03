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CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış! Resmi toplantı öncesi koronavirüs testi istenince...

açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istendi. Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, 'li 'i rahatsız etti. Kameralar karşısına geçen Özel'in yaptığı hadsiz çıkışlara cevap  'tan geldi. Muş, Özgür Özel'in hadsiz çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından  niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.

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Giriş Tarihi: 03.09.2020 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
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CHP'li Özgür Özel'den hadsiz çıkış! Resmi toplantı öncesi koronavirüs testi istenince...

Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi toplantıya katılacak kişilerden koronavirüs testi yapılmaları istendi.

CHPli Özgür Özelden hadsiz çıkış! Resmi toplantı öncesi koronavirüs testi istenince... CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ ÇIKIŞ! RESMİ TOPLANTI ÖNCESİ KORONAVİRÜS TESTİ İSTENİNCE...

HADSİZ ÇIKIŞ

Katılımcıların sağlığı düşünülerek yapılan bu uygulama, CHP'li Özgür Özel'i rahatsız etti. Kameralar karşısına geçen Özel'in yaptığı hadsiz çıkışlara cevap Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi.

"TEST YAPILMASINDAN KILIÇDAROĞLU NİYE GOCUNUYOR? "

Muş, Özgür Özel'in hadsiz çıkışına, "Resmi bir toplantı öncesi, katılacak herkesin sağlığı için test yapılmasından Kılıçdaroğlu niye gocunuyor? Özgür Özel'in şu çirkin üslubuna bakar mısınız? CHP Grup Başkanvekili misin? Yoksa Külhanbeyi misin?" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

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