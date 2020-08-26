TEHDİT YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Tuma Çelik'in tecavüz iddialarıyla gündeme geldiği D.K. ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında ve meclise gönderilen fezlekede yer alan cep telefonuyla yapılan yazışmada, Çelik'in D.K.'yı tehdit ettiği ifadeleri yer aldı. Tuma Çelik ile D.K. arasında 2019 yılının Mart, Nisan ve Ağustos aylarında yapılan yazışmalar şöyle:

28 Mart saat: 10.04: - D.K: Umurumda değil yaşayıp yaşamamam ama sana inat iyi olacağım ve dimdik ayakta kalacağım. Hesabını soracağım sana.

28 Mart saat: 17.22: - D.K: Bir nevi çocuklarımla tehdit ediyorsun.

2 Nisan saat: 11.09: - D.K: Sana niye acıyayım?

2 Nisan saat: 11.49: - D.K: Sen bana acıdın mı, ben sana acıyayım.

2 Nisan saat: 12.29 - D.K.: Bana yaptıklarını yanına bırakmayacağım.

22 Nisan saat: 11.49 - D.K.: Hayatımı aldığın yerdeyim.

22 Nisan saat: 13.46 - D.K.: Beni yollara düşürdün.

22 Nisan saat: 14.07 - Tuma Çelik: Herkes hata yapar ve hayat pişmanlıkla doludur. Yazdıklarına bir daha bak. Devam etme. Bir de yazmadan önce sonuçlarını bir düşün.

1 Ağustos: D.K. - Telefonumda kayıtlı tek yazıya da dokunmamışım. Aramalar dahil. Hayatımla oynamanın hesabını soracağım.

1 Ağustos saat: 10.20 - Tuma Çelik: O zaman yazmaktan vazgeç. Hemen şimdi.