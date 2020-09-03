Adalet Bakanı Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katıldı.

"ÖNEMLİ YOL HARİTASI OLACAK"

Burada açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır." dedi.

"AYRIMCILIĞIN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ"

Bakan Gül, "İnsan olmanın onurunda, insan haklarının eşit temelinde buluşarak nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.