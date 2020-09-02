Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.

Türkiye'deki son vaka artışları değerlendirilecek, önlemler ve yeni tavsiye kararları üzerinde durulacak. Bilim Kurulu'nda alınan kararları saat 19.00'da Bakan Koca kameralar karşısına geçerek duyuracak.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının kendisine ileteceği soruları da yanıtlayacak.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

1 EYLÜL SALI GÜNÜNE AİT KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

"AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."