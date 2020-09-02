Başkan Erdoğan ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin detayları ortaya çıktı!

Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında ve Esenboğa'daki karşılamalarda Başkan Erdoğan ile bir araya gelen Mansur Yavaş, dün Beştepe'de Erdoğan ile ilk defa baş başa görüştü. Yavaş'ın randevu talebi üzerine yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin iki kare fotoğraf paylaşılırken resmi açıklama yapılmadı.

Hürriyet'in haberine göre Yavaş, projeleriyle gittiği görüşmede Akyurt'ta yapımı duran fuar alanı inşaatı, ABB Meclisi'nin kredi talebini oy birliğiyle kabul ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki süreci devam eden 282 yeni otobüs alımı ile Gençlik Parkı'nın belediyeye devri gibi konu başlıklarını Erdoğan'a anlattı.

ABB'den yapılan açıklamada ise şu bilgiler yer aldı:



BÜROKRASİDEKİ TIKANMALARI ANLATTI

"Ankara'nın sorunları, projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır. Kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır."

'DESTEK TALEP ETTİK'

Mansur Yavaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a Ankara'nın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile de baş başa görüştü. Yavaş, Beştepe'deki görüşmeyle ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.