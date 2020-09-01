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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 1 Eylül Salı

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 1 Eylül Salı

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

- "AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

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