EBA TV canlı yayın izle: 2 Eylül EBA İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı ve saatleri
2 Eylül EBA TV ders programı nasıl? Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başladı. 18 Eylül'e kadar devam edecek uzaktan eğitim sürecinin ardından 21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. EBA üzerinden 2 Eylül tarihli ders programı paylaşıldı. Peki, 2 Eylül EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr...
EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim süreci ile başladı. EBA ve TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinde üçüncü gün heyecanını yaşayan öğrenciler, bugünkü ders programını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 18 eylül'e kadar süreceği bildirildi. EBA TV canlı yayın sayfalarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, 2 Eylül EBA TV ders programı nasıl? İşte İlkokul, Ortaokul ve Lise EBA TV canlı yayın izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA üzerinden sınıf, ders saati ve ders tekrar saati paylaşıldı.
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12084 H 13750
EBA CANLI DERS NASIL GİRİLİR?
EBA canlı ders üzerinden derslere katılmak için; EBA hesabına giriş yapın. Canlı derslere, takvim alanından, bildirimler alanından ya da sol menüde yer alan "Canlı Dersler" butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, güncel canlı dersler görülmektedir.
Kullandığınız bilgisayardan ilk kez canlı yayın başlatacaksanız ekranın sağ üst köşesinde görülen "Uygulamayı İndir" düğmesine tıklayarak uygulamayı bilgsayara indirin. Kurulumu ekrana gelen yönergeleri takip ederek tamamlayabilirsiniz.
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
VELİLER NASIL GİRECEK?
EBA'ya veli olarak giriş yapabilmek için e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanılacak. Bilgiler girildikten sonra veliler, EBA Veli Sistemi ana ekranına ulaşabilecek. Henüz e-devlet şifresi olmayan veliler, PTT şubelerinden bu şifreyi edinebilecek.