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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında önemli uyarılarda bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı ardından basın karşısına çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olmadığını dile getiren Bakan Koca, koronavirüs salgını hakkında önemli uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un 2 katına çıktığını açıkladı.