Son dakika: Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Son dakika haberleri... Türkiye, Doğu Akdeniz için 2 yeni Navtex kararı aldı. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.
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Antalya NAVTEX istasyonu, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de "Rusya Atış Eğitimleri" başlıklı 2 Navtex yayınladı.
Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.
Detaylar gelecek...