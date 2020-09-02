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Son dakika: Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex

Son dakika haberleri... , için 2 yeni kararı aldı. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Son dakika: Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex

Antalya NAVTEX istasyonu, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de "Rusya Atış Eğitimleri" başlıklı 2 Navtex yayınladı.

Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.

Detaylar gelecek...

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