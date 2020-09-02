Düğünler iptal mi, yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa düğün, nikah, sünnet yasaklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun bugün düzenlenen toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Peki, Düğünler iptal mi, yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa düğün, nikah, sünnet yasaklandı mı? İşte genelge detayları...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI, İPTAL MI OLDU?

Bakanlığın genelgesinde, nişah, nikah, sünnet düğünü, köy düğünü, kına gecesi vb. etkinliklere ilişkin karar alındı. Düğünlerle ilgili alınan karar şu şekilde oldu;

Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere , 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek.