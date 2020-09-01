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Son dakika: Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı! Yüzlerce personel görev alıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından, 'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, , Jandarma (),Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan 1.831 personel görev alıyor.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı! Yüzlerce personel görev alıyor

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de "YILDIRIM-8 SAVUR" operasyonu başlatıldı.

Son dakika: Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: YILDIRIM-8 SAVUR OPERASYONU BAŞLATILDI


Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Yıldırım 2-Cilo Operasyonunda flaş gelişme: 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi YILDIRIM 2-CİLO OPERASYONU'NDA FLAŞ GELİŞME: 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Yıldırım-5 Operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: YILDIRIM-5 OPERASYONU'NDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI
Son dakika: Yıldırım 5 operasyonu başladı! Bin 448 personel katılıyor SON DAKİKA: "YILDIRIM 5" OPERASYONU BAŞLADI! BİN 448 PERSONEL KATILIYOR

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