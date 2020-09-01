Rusya PKK ile masaya oturdu! Türkiye'den sert tepki

Sergey Verşinin başkanlığındaki Rus heyetle bir araya gelen Türk heyeti temaslarını bugün de sürdürecek. Görüşmelerin olağan gündem maddeleri Libya ve Suriye'deki gelişmelerdi. Ancak görüşmeler devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ile beraberindeki bir grubu ağırladığı ortaya çıktı. Türk heyeti buna sert tepki gösterdi.

KAYGIYLA KARŞILANDI

Bakanlık, söz konusu grubun Rusya Federasyonu'na davet edilmesinin ve resmî makamlar tarafından üst düzeyde kabul edilmesinin kaygıyla karşılandığı ifade ederek, PKK/YPG'nin, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü olduğunun altı çizildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KIRIM TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, "Kırım'da bu (dün) sabah Kırım Tatar Türklerinin evlerine yapılan baskınları ve gözaltı uygulamalarını endişeyle izliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söz konusu gelişmenin, Kırım'ın 2014'te yasadışı ve gayrimeşru olarak ilhak edilmesinin ardından Kırım Tatarlarına uygulanan "sistematik baskı ve sindirme politikasının son örneği" olduğu kaydedilerek, "Türkiye, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmayı her daim sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Rus güvenlik güçleri, dün sabah bir grup Kırım Tatarının evine baskın düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına almıştı.