22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Yıldırım-5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Yıldırım-5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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