Adana’da şafak vakti DEAŞ operasyonu
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmada 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Ekipleri şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.