Yıldırım 2-Cilo Operasyonu'nda flaş gelişme: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi.'' ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Detaylar geliyor...