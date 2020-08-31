31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yıldırım 2-Cilo Operasyonu'nda flaş gelişme: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında; Hakkari Çukurca/Kazan Vadisi bölgesinde  İl Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat(JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ele geçirildi.'' ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2020
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Yıldırım 2-Cilo Operasyonu'nda flaş gelişme: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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