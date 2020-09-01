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Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı

Son dakika haberine göre , "'ın sözde emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Terör örgütü DEAŞ'a ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Son dakika: Terör örgütü DEAŞa ağır darbe! Sözde Türkiye emiri önemli planlarla yakalandı SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AĞIR DARBE! SÖZDE TÜRKİYE EMİRİ ÖNEMLİ PLANLARLA YAKALANDI

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU
Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adanada DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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İstanbulda DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

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