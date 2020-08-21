İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de faaliyet gösterdiği ve çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi kadınları yasadışı yollarla Türkiye'ye sokmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.