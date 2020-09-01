Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Adana’da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.