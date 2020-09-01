01 Eylül 2020, Salı
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

’da, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.  Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 5 kişinin adresini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine kent merkezindeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerde 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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