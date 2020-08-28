Skandal tecavüz ifadeleri içeren 'Gül ve Düşün' isimli kitabın yazarı Musa Dinç fanatik HDP’li çıktı!

Çocuk kitabına tecavüz hikayesi ekleyen Musa Dinç, fanatik HDP'li çıktı. Kamuoyundan büyük tepki gören Musa Dinç'in Twitter hesabı, HDP yanlısı paylaşımlarla dolu.

HDP'li Selahattin Demirtaş'ı retweet eden Dinç'in paylaşımları şöyle:



"Oyum Selahattin Demirtaş'a."





"Yaşasın Kobane'nin onurlu direnişi."







"Yaşasın halkların kardeşliği kazandı."















ÜÇ FARKLI YAYINEVİ BASTI

Kitabın birinci ve ikinci baskıları Güldiken Yayınevi tarafından yapıldı. Üçüncü baskıyı ise yazara ait Diclem Sahaf Yayınevi yaptı. Dördüncü baskı ise Arı Sanat Yayınevi tarafından yapıldı.

SAVUNMASI BİLE DENSİZ

Yazar Musa Dinç, iğrenç hikayenin sorumluluğunu 'halka' ve 'anne babasına' atarak, kendini şöyle savundu: "2000 yılında yazdığım bir masal. Bu masal Anadolu da halk arasında yaygın olarak anlatılan bir masal. Ben bu masalı annemden babamdan komşularımdan duydum. 2018 yılında Arı Sanat Yayınevi'nden 4. baskı yapıldı. Yayınladıktan sonra tepkiler gelince durumu fark ettik. Bu konuda 'düşünememişiz' diyerek özür diledim ve yayınevi de hemen satışa kapattı. Kitabı imha ettik ve her yerden de topladık. Bu derlediğim bir masaldı. Bundan dolayı kamuoyundan özür diliyorum."

Dinç, yazdığı rezaletin ucuzluğuna da bakmadan, "Bu güne kadar 20 kitap yazdım, bir iki paragraftan dolayı insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diye konuştu.

Musa Dinç, imza günü düzenleyip çocuklara kitaplarını dağıtıyordu. İşte yazarın "Annemin, babamın bana anlattığı masallar" dediği iğrenç satırlardan bazıları:

İLK YAYINEVİ SESSİZ

Kitabın ilk iki baskısını yapan Güldiken Yayınevi'nden kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Dördüncü baskıyı yapan Arı Sanat Yayınevi, yaptığı açıklamada, sorumluluğu yazara atarak, "Bahsi geçen kitap yazarın editörlüğünde çıkan bir yayın olup, 2019'da bu konu üzerinden satışa ve dağıtıma kapatılmıştır. Yayın çizgimizin dışında olup hataen çıkmış ve sonra da satışa kapatılmıştır" dedi. Yayınevi yetkilileri, "Çok satan bir kitap değildi" demekle yetindi.





YAYINEVİ: KONTROL ETMEMİŞTİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: "20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç'in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019'da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz."





BAKANLIKLARIN YETKİSİ YOK

Sosyal medyada Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı'na yönelik soruların dile getirilmesi üzerine, iki bakanlık konuyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı. MEB sadece ders kitaplarının onayını ve basımını yaptıklarını vurgularken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Danışmanı Selim Terzi de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kitaplar yayımlanmadan önce içerik denetimi yapma yetkisi yoktur. Kanunlar gereği kitapların içeriğinde suç teşkil eden bir söylem varsa adli süreç başlatılır ve toplatma ya da yasaklama kararı yargı kararıyla olabilir" dedi.



'DİĞER KİTAPLARI DA İNCELENMELİ'

Eğitim Bir-Sen, kitabın satış noktalarından ve internet sitelerinden kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdu. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Böylesi ahlaksızlar, okullara ve kitap fuarlarına sokulmamalı; çocuklarımızdan uzak tutulmalıdır. Bu kişinin diğer kitapları da incelenmelidir" dedi.