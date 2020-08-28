‘Gül ve Düşün’ isimli çocuk kitabında iğrenç ifadeler! Bakanlık yazar için harekete geçti!

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada "Adı geçen (sözde) çocuk kitabının 'masallar' etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafisi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle, bahse konu (sözde) kitap hakkında MEB tarafından verilmiş bir onay varsa kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır" denildi. Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise TCK'nın 226. maddesi uyarınca 'basın-yayın yoluyla müstehcen ürünlerin çocukların görüp duyabileceği şekilde alenileştirilmesi' suçu kapsamında kamu davası açılması, söz konusu materyallerin toplatılarak tedavülden kaldırılması, internette dağıtılmasının engellenmesi talep edildi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, müstehcen tabirlerin kullanıldığı, ahlaki sınırların aşıldığı, bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı, eğitimle, pedagojiyle bağdaşmayan kitabın çocuklara vereceği zararın önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Yalçın, kitap yazmanın belli bir müktesebat, çocuk kitabı yazmanın ise pedagojik bazı temel ilkelerden haberdar olmayı gerektirdiğine dikkat çekerek, "Çocuklarımıza sahip çıkmak, başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biri" dedi.





HAREKETE GEÇİLDİ

Kitapla ilgili tepkiler yükselirken hedefte olan MEB, şu açıklamayı yaptı: "Medyaya yansıyan söz konusu hikaye kitabı üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. MEB, yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik 'hikaye kitabı' kategorisindedir. Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir."



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kitapla ilgili 'muzır ve müstehcenlik' kararı aldı. Kurulun aldığı karar, önümüzdeki bir iki gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna da duyurulacak.

İMZA GÜNÜ DE YAPMIŞ

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyada bu satırların yayılmasının ve büyük tepki gösterilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, kitapla ilgili soruşturma başlattı. İğrenç olay sosyal medyada "Gül ve Düşün kitabı kaldırılsın" ve "Musa Dinç tutuklansın" başlıklarıyla 'trend topic' oldu

Kitap için imza günleri de düzenlenip çocuklar için satışa sunulmuş. Tepkilerin ardından kitabın yazarı Musa Dinç ve Arı Sanat Evi'nden özür açıklamaları geldi. Dinç, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" dedi.

YAYINEVİ: KONTROL ETMEMİŞTİK

Konuyla ilgili açıklama yapan Arı Sanat Yayınevi yetkilisi Faruk Coşkun kitaptaki skandal ifadeleri 2019 yılında fark ettiklerini ve basımını durdurduklarını söyledi: "20 yıllık bir yayıneviyiz. Şimdiye kadar yüzlerce kitap bastık. Musa Dinç'in daha önce de kitaplarını basmıştık ve kontrol etmiştik bir sorun görmemiştik. Ancak bahsi geçen kitabın editörlüğünü kendisi yapmıştı. Biz de kendisiyle güven ilişkisi kurduğumuz için maalesef kontrol etmemiştik. Kitabı 2018 yılında bastık, 2019'da masallardaki bu ifadeleri fark edince derhal basımını durdurduk, bizdeki kitapları imha ettik. Ancak önceden satın alım yapmış olan kitap satış noktaları satmaya devam ediyormuş. Bundan yeni haberimiz oldu. İnsanlar tepki göstermekte haklı, bu durumu geçen yıl fark ettikten sonra önlem aldığımızı düşünmüştük. Kitabın ilk üç baskısı bize ait değil biz sadece son baskısını yaptık. Okuyucularımıza bu kitabı yırtmış olarak fotoğrafını bize mail atarlarsa yayın evimizden başka bir kitap hediye edeceğimizi duyurduk. Çok üzgünüz."