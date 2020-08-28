"BİZ DE UÇAKLARIMIZI KATAR'A GÖNDERİP MESAJ VERMELİYİZ"

Birleşik Arap Emirlikleri Girit'e uçaklarını gönderdi hatırlayın o pilotları Türkiye yıllarca eğitti. Bu çok üzücü bir şey. Ben de diyorum ki şimdi hükümete tavsiyemizi yapalım lütfen Katar'a biz de uçaklarımızı gönderelim onlarla ortak bir tatbikat yapalım. Bu BAE'ye artık Türkiye'nin diplomatik mesaj vermesi gerekir diye düşünüyorum.