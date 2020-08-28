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İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları planlara uygun şekilde yapılacak

İletişim Başkanı , kutlamaları konusunda "Kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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İletişim Başkanı Altun: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları planlara uygun şekilde yapılacak

Fahrettin Altun "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler değildir. Söz konusu kutlamalar devlet ciddiyetine uygun bir şekilde aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun bir şekilde icra edilecektir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan algı operasyonlarına yanıt: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları planlara uygun şekilde yapılacak İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN ALGI OPERASYONLARINA YANIT: 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI PLANLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPILACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan o açıklama

"SUNİ REJİM KRİZLERİ"

"Birileri bu ülkede yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştı. Söz konusu unsurlar bunu yaparlarken daima resmî bayramları ve sembolleri manipüle ettiler. Bugün yine bu türden beyhude girişimlerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz.

"DEMOKRATİK SİYASET İTİBAR KAZANMIŞTIR"

Bugün, devlet milletiyle gerçek manada bütünleşmiş, vesayet odakları tasfiye olmuştur. Cuntalar ortadan kalkmış, terör kaynağında kurutulmaya başlanmış ve demokratik siyaset itibar kazanmıştır. Bütün bunlar sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde hayata geçmiştir."

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI

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