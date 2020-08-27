Musa Dinç'e büyük tepki! 'Gül ve Düşün' isimli çocuk kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi!
Musa Dinç tarafından yazılan "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabındaki tecavüz hikayesi tepki çekti. Tepkiler üzerine kitabın satışı durduruldu. Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İşte çocuk kitabındaki skandal ifadeler...
Boz ayının bakireliği son buldu, bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu! Bu ifadeler Gül ve Dünya isimli kitapta yer alıyor. Kitabın yazarı Musa Dinç'e sosyal medyadan tepki yağıyor. Bütün bu skandal ifadelerin çocuk kitabında yer alması herkesin tepkisini çekti. Kitabın yazarı Musa Dinç, sosyal medya hesabından özür dilese de tepkiler dinmedi. 1960 yılında Diyarbakır'da doğan Musa Dinç'in Gül ve Dünya isimli kitabındaki o yazıların çocuk kitabında nasıl yer aldığı büyük tartışma konusu oldu.
Musa Dinç, sosyal medya hesabı üzerinden özür diledi.
SKANDAL KİTABIN YAZARI MUSA DİNÇ KİMDİR VE NERELİ?
Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.
1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.
2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.