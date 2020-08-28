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Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı!

DHKP-C’nin talimatıyla ölüm orucuna girmesi ardından hayatını kaybeden avukat ’in Barosu önündeki anma törenine İl Başkanı da katıldı. Anma töreninde Kaftancıoğlu’nun yanı sıra CHP , gazeteci da yer aldı. Sabah'tan 'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı!

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından avukatlardan Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Canan Kaftancıoğlu, DHKP-C’li Timtik’in anmasına katıldı! CANAN KAFTANCIOĞLU, DHKP-C'Lİ TİMTİK'İN ANMASINA KATILDI!

13 YIL HAPİS CEZASI

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

SKANDAL TÖREN

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik öldü. Timtik'in ölümü ardından İstanbul Barosu önünde bir anma töreni düzenlendi. Skandal törene katılan isimler damga vurdu.

İŞTE O İSİMLER

Bu isimlerin başında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunması dikkat çekti. Anma töreninde Kaftancıoğlu'nun yanı sıra CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Ahmet Şık da yer aldı.

Törende bir de saygı duruşu skandalı yaşandı. Törene katılanlar Timtik anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunması büyük tepki aldı. (Sabah/Sema Alim Dalgıç)

Terör örgütü DHKP-C talimatıyla ölen Ebru Timtik’e ‘İstanbul Barosu’ önünde anma TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C TALİMATIYLA ÖLEN EBRU TİMTİK'E 'İSTANBUL BAROSU' ÖNÜNDE ANMA
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