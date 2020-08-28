28 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Koca'dan test sonucu pozitif çıkan hastalara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalara, dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi: 28.08.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan test sonucu pozitif çıkan hastalara uyarı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın" dedi.

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