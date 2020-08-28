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Terör örgütü DHKP-C talimatıyla ölen Ebru Timtik’e ‘İstanbul Barosu’ önünde anma

DHKP-C talimatıyla ölüm orucuna giren ve 238 gün sonra hayatını kaybeden ’in cenazesinin bugün  önünden anma töreni ile kaldırılacağı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukat Timtik’in Barosu önünde anılması tepki aldı. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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Terör örgütü DHKP-C talimatıyla ölen Ebru Timtik’e ‘İstanbul Barosu’ önünde anma

Cumhuriyet savcısı 'ın şehit edilmesinin ardından avukatlardan , terör örgütü DHKP-C'nin sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı.

Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

isimli hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

BARO ÖNÜNDE ANMA YAPILACAK

Tüm bu gelişmeler ardından Timtik'in cenazesinin önünden anma töreni ile kaldırılacağı öğrenildi. Terör örgütü yanlısı bir avukata baro önünde anma töreni gerçekleştirilmesi tepki aldı.



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Bu haberi örgütün hukuk derneği Çağdaş Hukukçular Derneği sosyal medya üzerinden şu şekilde duyurdu: "Ebrumuzun cenazesini saat 10.00'da Kurumu'ndan teslim alacak, 12.00'de İstanbul Barosu önünde anma törenini gerçekleştireceğiz. Anma töreninin ardından cenaze Gazi Cemevine kaldırılacak ve Gazi Mezarlığı'nda defnedilecektir." (Sabah/Sema Alim Dalgıç)

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