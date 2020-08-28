Terör örgütü DHKP-C talimatıyla ölen Ebru Timtik’e ‘İstanbul Barosu’ önünde anma

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi.