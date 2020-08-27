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DHKP-C talimatıyla eylemdeydi! Ebru Timtik, 238 gün sonunda hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı ’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm orucu sonrası hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020
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DHKP-C talimatıyla eylemdeydi! Ebru Timtik, 238 gün sonunda hayatını kaybetti

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm orucu sonucu hayatını kaybetti.

DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI

Avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



(Fotoğrafta Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz)

13 YIL 6 AY, HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkum edilmişti.

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ÖRGÜT TALİMATIYLA HAYATINA SON VERDİ

Cezaevine girmesinin ardından örgüt talimatıyla 238 gündür ölüm orucu tutan Ebru Timtik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Çağdaş Hukukçular Derneği isimli sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Timtik'in nabzının çok düştüğü ve kalp masajı yapıldığını daha sonra ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

(ATAKAN IRMAK/SABAH)

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