ALES/1 sonuçları için geri sayım! 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç takvimi...

ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak puanları belirleyen ALES sınavının sonuç tarihi için geri sayım başladı. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.