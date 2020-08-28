ALES/1 sonuçları için geri sayım! 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç takvimi...
ALES sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen ALES/1 sınavının eylül ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde ALES adaylarının araştırmaları arttı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçlar için gün verildi. Peki, 2020 ALES/1 sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
ALES 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılacak puanları belirleyen ALES sınavının sonuç tarihi için geri sayım başladı. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.
ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES BARAJ PUANI KAÇ?
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80puanalmaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının,%50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara uyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir.Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
|Puan Türü
|Sayısal Testi
|Sözel Testi
|ALES Sayısal Puanı
|0,75
|0,25
|ALES Sözel Puanı
|0,25
|0,75
|ALES Eşit Ağırlık Puanı
|0,50
|0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
ALES NEDİR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
* Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
* Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.Sınavda alınan puanlar,istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
Bu kılavuz;sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.