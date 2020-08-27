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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı tehdit eden Batılı bakan kim? "Gereken cevabı verdik" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.''Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor'' açıklamasında bulunan Bakan Albayrak, bir enerji projesinde başka bir ülke tarafından tehdit edildiğini ve o tehdide gereken cevabın verildiğini söyledi. Peki Albayrak'ı tehdit eden Batılı bakan kim?

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı tehdit eden Batılı bakan kim? Gereken cevabı verdik demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı "Enerjide tam bağımsız Türkiye" projesinin meyvelerinden olan Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili de konuşan Albayrak, bulunan gazın vatandaşın faturasına indirim olarak yansıyacağını da söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını da anlatan Albayrak, Batı'nın en büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı tarafından açıkça tehdit edildiğini söyledi. Hürriyet Gazetesi'nden Abdulkadir Selvi, Bakan Albayrak'ın anlattıklarının detaylarını yazdı.

İşte yazıdan o bölümler:

BAKAN ALBAYRAK'A BATILI BAKANIN TEHDİDİ
Enerji savaşları tehditlere, darbelere, işgallere varan sert mücadelelere sahne oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ben bir Batı ülkesinde muhatabım tarafından birebir sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım" deyince yine gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Nasıl yani? Berat Albayrak o kadar sıradan bir şey anlatıyor gibiydi ki sözlerini açmasını istedik.

"Ne zaman oldu" diye sorduk. "Enerji Bakanlığım döneminde" dedi. Israrlı sorularımız üzerine, o şahsın Batı'nın büyük devletlerinden birinin Enerji Bakanı olduğunu söyledi.

"Orada ona gereken cevap verildi. Ama bunları ileride yazmamız lazım. Nesiller bunu bilmeli" dedi.

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