22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

Son dakika haberine göre; 'nin 'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini Başkan canlı yayında tüm dünyaya duyurdu. Vatandaşlar müjdenin ardından büyük sevinç yaşarken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Gözyaşlarını tutamayan vatandaşlardan biri olan Rüstem Cengiz Yılmaz, "İş yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. Müjdeli haberi alınca duygulandık. Kendimi tutamadım ve böyle bir an yaşamış olduk" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın twitterdan paylaştığı fotoğrafta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını dinlerken duygulanarak ağlayan Rüstem Cengiz Yılmaz, "İş yerinde bilgisayardan seyrediyorduk. Müjdeli haberi alınca duygulandık. Kendimi tutamadım ve böyle bir an yaşamış olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz ile ilgili açıklaması Türkiye'nin dört bir yanını sevince boğdu. Bazı vatandaşlar, alkışlarla sevinirken bazıları da duygulanarak ağladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

Zonguldak'ta esnaflık yapan Rüstem Cengiz Yılmaz da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını iş yerindeki bilgisayardan dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Duygulanan Yılmaz'ın fotoğrafını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

'KENDİMİ TUTAMADIM'
Rüstem Cengin Yılmaz, müjdeli haberi alınca duygulanarak gözyaşlarını tutamadığını söyledi. Memleketin güzel bir habere ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

"Memleketimiz zor günlerden geçiyor. Bugünlerde müjdeli habere ihtiyacımız vardı. Karadeniz'de olmasından dolayı da bilhassa sevindik Zonguldak'ımıza katkıda olur diye. Kendimi tutamadım böyle bir an yaşamış olduk. Doğalgaz bulunmasını çok iyi buluyorum. İnşallah daha nice kuyulardan nice petroller bulacağımıza inanıyorum. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Zonguldak'ımız çok geri kalmış durumda. Böyle zenginliklerden Zonguldak'ta faydalanır diye düşünüyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşmıştı! O anları anlattı...

'ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fotoğrafını paylaşmasını değerlendiren Yılmaz, "Çok duygulandım, teşekkür ediyorum. Zonguldak'ı da duyurduğum için çok mutlu oldum. Allah yollarını açık etsin, ömürleri uzun olsun." diye konuştu.

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