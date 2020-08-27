Doğu Akdeniz'de geri adım yok! Oruç Reis dönmeyecek

BERLİN BULUŞMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'ya peşpeşe ziyaretleri sonrası Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Berlin'de bir araya geliyor. Toplantıda Doğu Akdeniz gerilimi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye ambargo ve blokaj talepleri görüşülecek. Dönem Başkanı olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizin aşılması için arabuluculuk yapan, bir yandan da AB üyesi Yunanistan'a 'yanınızdayız' mesajı vermeyi ihmal etmeyen Almanya'nın toplantıdaki tavrı, alınacak kararlara etki edecek. AB Dışişleri Bakanları Toplantısının yarın da devam etmesi bekleniyor.

TEHDİT TÜRKİYE İMİŞ!

Atina'nın Kahire ile yaptığı korsan anlaşmanın mimarı ABD, Doğu Akdeniz'de Yunan çıkarları için çalışacağının işaretlerini veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü'ne mektup gönderen Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, bölgede 'provokatif adımlar atarak gerilim çıkaran tarafın Türkiye olduğunu' iddia etti. "Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs'taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye'ye tekrar tekrar ilettik" diyen Reeker, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımına Washington'un etkin şekilde itiraz etmeye devam ettiğini de mektupta vurgulamayı ihmal etmedi.