İstanbul’u kana bulamaya hazırlanan DEAŞ’lı terörist 501 numaralı odada yakalandı

ÖĞRENİNCE ŞOKA GİRDİM

Konakladığı otelin çalışanları H.S.'yi şöyle anlattı.

Otel sahibi Ramazan Akın: 13 Ağustos akşam saatlerinde geldi. Valizini odaya bırakarak dışarı çıktı. Geç saatlerde geri geldi. Ertesi gün de sabah saatlerinde otelden çıktı. O gün de geç saatlerde geldi. Odayı bir gün daha uzattı. Diyalog kurmadı, bir şey söylemedi. Odayı tutarak direkt odasına çıktı. Otelden çıktığı zamanlar keşif yapmış. Uzattığı gün de ödeme yapıp odasına gitmişti. 2 saat sonra polis bastı. Polis izliyormuş zaten, doğrudan odaya giderek aldılar. Haberlerde katliam yapacağını öğrenince şoka girdik.